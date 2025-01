Calciomercato Serie B: Cremonese, idea Gytkjaer, Salernitana su Henry. Samp: preso Altare

Supermarket Venezia: la Cremonese pensa a Gytkjaer, Altare ha l'accordo con la Sampdoria. La Salernitana pensa a Thomas Henry e Caldirola

Il weekend di campionato non ferma il mercato in Serie B. Mentre il Palermo prova a convincere il Venezia per Joel Pohjanpalo, i lagunari stanno per cedere Altare alla Sampdoria e valutano l’offerta della Cremonese per il danese Gytkjaer. Alla Salernitana piace Thomas Henry, la Juve Stabia annuncia il difensore Peda. Di seguito gli affari ufficiali e le trattative di oggi, sabato 25 gennaio.

Il Palermo aspetta Pohjanpalo e sfoltisce la rosa

Non si sblocca la trattativa che dovrebbe portare Joel Pohjanpalo al Palermo: la distanza tra la domanda (6 milioni di euro) e l’offerta (4 milioni di euro) è ancora ampia e il weekend di campionato non agevola la conclusione dell’affare. Il finlandese rimarrà al Venezia, almeno fino all’inizio della prossima settimana. Ma il Palermo dovrà essere più convincente.

Per la difesa interessa Alessandro Marcandalli, in uscita dal Genoa e corteggiato anche all’estero. In uscita, formalizzata la cessione in prestito alla Juve Stabia del difensore centrale Patryk Peda. La Salernitana ha bussato alla porta rosanero per Thomas Henry, attaccante francese in lista di sbarco.

Samp, colpo Altare, linea verde a Sassuolo. Catanzaro: Ilie

Intanto il Venezia ha raggiunto la quadra per la cessione di Giorgio Altare alla Sampdoria. I blucerchiati, dopo aver preso Curto dal Cesena (via Como) e Oudin dal Lecce, stanno per calare un altro colpo. Il classe 1998, 12 presenze in Serie A in questa stagione, si trasferisce a titolo definitivo. Complicata la trattativa col Modena per il centrocampista Antonio Palumbo: respinta l’offerta di 1,5 milione di euro.

Il Sassuolo potrebbe prendere dal Frosinone il giovanissimo attaccante lettone Kristian Mezsargs, 18 anni, impegnato nella Primavera 2 (8 gol in 9 gare). Il Catanzaro batte un colpo: dal Nizza è arrivato il trequartista rumeno Rares Ilie, classe 2003, prelevato in prestito con diritto di riscatto. Rispediti al mittente i sondaggi di Palermo e Bari per la mezzala Simone Pontisso, ritenuto incedibile dal club calabrese.

Cremonese, idea Gytkjaer. Paoletti al Mantova

La Cremonese vuole provarci per Christian Gytkjaer, dal momento che è sfumata la possibilità di arrivare a Gianluca Lapadula. L’attaccante danese non è incedibile per il Venezia e i grigiorossi tenteranno l’affondo nell’ultima settimana di mercato. C’è l’accordo con il Cosenza per il trasferimento del centrocampista Zan Majer in Calabria, ma il giocatore prende tempo.

Intanto i calabresi hanno ceduto l’esterno difensivo Bright Gyamfi al Messina: trasferimento a titolo definitivo. Il Mantova ha definito un’operazione in entrata: è fatta per il centrocampista Flavio Paoletti, classe 2003, ex Sampdoria, acquistato dai turchi del Karagumruk.

Calciomercato Serie B, le altre trattative

Contratto di tre anni e mezzo. Il Modena attende l’arrivo del portiere Andrea Seculin dal Trapani: per lui sarà un ritorno in gialloblù. La Salernitana deve cedere. Dopo l’arrivo di Andreas Christensen dalla Fiorentina, andrà via uno dei due portieri: Luigi Sepe o Vincenzo Fiorillo. Valigie pronte anche per il difensore Dylan Bronn e il centrocampista Giulio Maggiore, richiesto dal Monza, da cui potrebbe arrivare il centrale Luca Caldirola o il trequartista Mattia Valoti.

Il Sudtirol è in vantaggio per l’attaccante Gabriele Gori, che lascerà l’Avellino e si dirige verso la Serie B. Il Cesena aspetta una buona offerta dal Blackburn per Augustus Kargbo, da giorni nel mirino del club inglese che milita in Championship. Per la sostituzione piace Flavio Russo del Sassuolo.