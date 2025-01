Fiorentina-Torino 1-1 pagelle: harakiri viola, non basta Kean contro i granata in 10, continua maledizione di Bove

Top e flop: Kean scatenato, Colpani gesto tecnico sensazionale nell'azione del vantaggio, Folorunsho determinante. Disastro Dembélé con espulsione

La viola resta al buio. Continua il momento no della Fiorentina che al Franchi non va oltre l’1-1 contro un Torino in dieci uomini dalla mezzora del primo tempo per il doppio giallo a Dembélé. Solo due punti nelle ultime sei gare per la squadra di Palladino che paga la “maledizione di Bove”, da quando il centrocampista è fuori (1 dicembre) una sola vittoria e due pareggi. Coraggioso il Torino che non si è demoralizzato sotto di un gol, quello di Kean sbloccatosi nel primo tempo dopo lunga astinenza, e ha raggiunto il pari con un gol di Gineitis. Troppo molle la Fiorentina che non ha saputo chiudere il match e nel finale ha rischiato anche il ko. Ora la classifica ora piange, i viola sono a 33 punti mentre i granata, al quarto pari di fila, salgono a 23.

Fiorentina-Torino, la chiave tattica della gara

Confermato il 4-2-3-1 per la Viola. Palladino parte con Kean da prima punta, Colpani, Gudmundsson, Folorunsho alle sue spalle. Comuzzo con Ranieri al centro della difesa, Dodó e Gonsens sulle fasce.

Cambia tutto il Torino che passa dal 3-5-2 al 4-2-3-1 per schierarsi a specchio con la Fiorentina. Squalificato Vanoli, panchina a Godinho: Torino con Adams da prima punta, Lazaro e Kamaroh sulle fasce, Vlasic trquartista. I due ex Liga, Maripan – Coco, come coppia di difesa.

La Viola cerca di cogliere in controtempo la difesa granata, troppo aperta e poco collaudata nel nuovo assetto di linea a quattro. Il Torino cerca il gioco sugli esterni per guadagnare profondità.

Fiorentina-Torino, Kean sblocca la gara per la 5a volta di seguito

Resta decisivo Moise Kean che per la 5a volta di seguito sblocca un match segnando l’1-0 della gara. Dopo alcuni tentativi nel primo tempo, respinti da Milinkovic-Savic, trova la rete al 38′ con un colpo di testa in area da posizione ravvicinata.

I top e flop della Fiorentina

Kean 7. Sfrutta un tiro di Colpani, respinto da Milinkovic-Savic, per cogliere di sorpresa il portiere avversario: con un colpo di testa mette a segno la rete del vantaggio battendo di controtempo l’estremo difensore granata.

Sfrutta un tiro di Colpani, respinto da Milinkovic-Savic, per cogliere di sorpresa il portiere avversario: con un colpo di testa mette a segno la rete del vantaggio battendo di controtempo l’estremo difensore granata. Colpani 6.5. Si accende nel primo tempo: da una sua girata al volo, respinta da Milinkovic-Savic, arriva il vantaggio Viola con tap-in di Kean.

Si accende nel primo tempo: da una sua girata al volo, respinta da Milinkovic-Savic, arriva il vantaggio Viola con tap-in di Kean. Folorunsho 6. Guadagna l’espulsione avversaria. Nell’esultare viene allontanato dai suoi compagni di squadra che gli evitano l’ammonizione.

Guadagna l’espulsione avversaria. Nell’esultare viene allontanato dai suoi compagni di squadra che gli evitano l’ammonizione. Ranieri 5. Concede troppo spazio in area a Gineitis che trova la rete del pareggio al 70′.

I top e flop del Torino

Gineitis 7. Entra nel secondo tempo e agguanta la rete del pareggio al 70′: sfrutta un buco nella difesa della Fiorentina e batte De Gea con un destro piazzato dall’interno dell’area.

Entra nel secondo tempo e agguanta la rete del pareggio al 70′: sfrutta un buco nella difesa della Fiorentina e batte De Gea con un destro piazzato dall’interno dell’area. Milinkovic Savic 6. Viene beffato da Kean in controtempo sull’azione del gol dei Viola; si riscatta con una parata sensazionale sul primo palo, sempre su Kean.

Viene beffato da Kean in controtempo sull’azione del gol dei Viola; si riscatta con una parata sensazionale sul primo palo, sempre su Kean. Coco 5. Perde il tempo in marcatura su Kean, nell’azione del vantaggio Viola: al 45′ colpisce una traversa ma per deviazione fortuita di Comuzzo, che gli spedisce involontariamente il pallone sulla faccia.

Perde il tempo in marcatura su Kean, nell’azione del vantaggio Viola: al 45′ colpisce una traversa ma per deviazione fortuita di Comuzzo, che gli spedisce involontariamente il pallone sulla faccia. Ali Bina Dembélé 4. Viene espulso al 33′, per secondo giallo, a causa di un intervento scomposto su Folorunsho. Lascia il Toro in dieci in un momento delicatissimo del primo tempo.

