Fiorentina, la caduta libera dopo il caso Bove: Pradè conferma Palladino ma spunta il nome di Tudor

Dopo il malore di Bove nel match poi sospeso con l'Inter, la Fiorentina si è inceppata. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque: Palladino rischia se non batte il Toro?

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Fiorentina si è inceppata, come se il malore accusato da Bove nel match poi sospeso con l’Inter avesse spento la luce. Blackout. Dal sogno scudetto alla sesta posizione è stata una rapida discesa, al punto che nel capoluogo toscano sono aumentate in maniera esponenziale le voci di un possibile esonero di Palladino a favore di Tudor.

Fiorentina, i numeri del crollo e la delusione

Palladino ci ha messo un po’ ad ingranare, ma, una volta trovata la quadra con il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4, è riuscito a centrare sette vittorie di fila in campionato grazie a un gioco convincente esaltato dai gol dello scatenato Kean. Ma la partita del primo dicembre sospesa con l’Inter per via dell’arresto cardiaco di cui è stato vittima Bove ha fatto da spartiacque alla stagione viola.

Prima è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, quindi, dopo i due successi contro Cagliari e poi Lask in Conference League, lo stop. Da quel momento la Fiorentina non ha più vinto. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque in Serie A con il ko col Monza cenerentola del torneo che ha fatto scattare il campanello d’allarme e aperto dubbi sulla permanenza di Palladino sulle rive dell’Arno.

Palladino a rischio esonero? La posizione del club

Occhio al lunch match della 21a giornata di campionato. L’esperienza del tecnico campano, approdato in Toscana proprio dopo la felice esperienza in Brianza, potrebbe giungere al capolinea in caso di risultato negativo col Torino. Palladino si gioca tutto al Franchi, anche se la società è uscita allo scoperto blindando – almeno a parole – il giovane allenatore.

A fare il punto della situazione è stato il dg viola Alessandro Ferrari in occasione della presentazione del nuovo acquisto Folorunsho. “Col mister non c’è mai stato nessun problema e non abbiamo parlato con nessun altro. Ne usciremo insieme” ha assicurato facendosi portavoce del patron Rocco Commisso.

Ma intanto spunta il nome del sergente di ferro Tudor

Nelle ultime ore è emerso con prepotenza il nome di Igor Tudor, il sergente di ferro dal carattere ruvido che, però, ha ottenuto eccellenti risultati nel corso delle sue ultime esperienze al timone di Verona, Oympique Marsiglia e Lazio.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, il croato è un fedelissimo di Pradè, che già lo volle a Udine nel 2018. I gossip di mercato rivelano di contatti già avvenuti tra le parti, anche se il ribaltone in panchina non è previsto. Al momento.