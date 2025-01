Pagelle Monza-Fiorentina 2-1: Kean non incide, Gudmundsson bocciato, Maldini gol sotto gli occhi di Spalletti

Top e flop della partita Monza-Fiorentina, valevole per la 20a giornata di serie A 2024/2025: la squadra di Palladino in crisi, Comuzzo sbaglia, Beltran accorcia su rigore

Il Monza certifica la crisi della Fiorentina nel posticipo della 20a giornata di Serie A. I lombardi ritrovano il successo dopo cinque sconfitte consecutive grazie alle reti di Ciurria e Maldini, mentre per la viola è la quinta gara senza i tre punti. Male le stelle di Palladino: Kean non incide, Gudmundsson delude ancora.

Monza-Fiorentina: rigore viola, anzi no

L’avvio di partita è tutto di marca viola. Gudmundsson spara alto da ottima posizione, poi la discesa di Sottil si conclude con un tiro a giro che termina non lontano dall’incrocio dei pali.

Al 16′ rigore per la Fiorentina: intervento in scivolata di Pablo Marì su Sottil che cade trascinandosi però la gamba. Dionisi assegna il rigore, salvo poi essere richiamato al monitor dal Var e cambiare idea, cancellando anche il giallo al difensore lombardo. La risposta dei padroni di casa è in una conclusione da fuori area di Bondo che esce d’un soffio.

Il Monza la sblocca a fine primo tempo

A pochi istanti dall’intervallo la squadra di Bocchetti si porta in vantaggio, sfruttando le disattenzioni della difesa toscana. Ciurria, infatti, batte De Gea con un tiro indirizzato all’angolino dopo una respinta corta di Comuzzo.

Palladino corre ai ripari e inizia la ripresa con Beltran al posto di un Gudmundsson ancora una volta deludente. Proprio il vichingo ex River Plate sfiora il pareggio, ma Carboni gli nega l’1-1 salvando sulla linea.

Maldini a bersaglio, poi Beltran su rigore

La Fiorentina non cambia passo e al 63′ arriva anche il raddoppio del Monza. Da una palla persa di Richardson in mezzo al campo, parte la ripartenza letale dei lombardi: cross di Pedro Pereira dalla destra, Adli è in ritardo e Maldini torna al gol sotto gli occhi del ct Luciano Spalletti presente in tribuna.

Al 74′ un episodio rimette in carreggiata la Viola: Carboni stende Beltran ed è calcio di rigore. Dagli undici metri l’argentino non sbaglia e accorcia. Ma non basta: per i brianzoli tre punti pesantissimi, continua il momento no della compagine di Palladino.

Top e flop del Monza

Ciurria 7: Non segnava da una vita, Patrick. Ritrova il gol nel momento di maggior bisogno della sua squadra.

Top e flop della Fiorentina