Calciomercato Serie B, valzer di portieri: Audero al Palermo e Perisan alla Sampdoria

Le ultime trattative in entrata e in uscita. Pisa attivo, Lucioni potrebbe ripartire dal Cosenza e Verdi tornare in Cadetteria. Si chiude lunedì

La chiusura della finestra invernale di calciomercato si avvicina a grandi passi. Telefoni bollenti. Il conto alla rovescia in vista della mezzanotte di lunedì 3 febbraio entra nel vivo e si intensificano contatti, abboccamenti e trattative per rinforzare e sfoltire gli organici. In Serie B c’è grande fermento. La caccia agli ultimi puntelli e i negoziati per definire le operazioni last minute in uscita sono in pieno corso.

Palermo, preso Audero. Si lavora allo scambio Insigne-Borini con la Samp

Il Cesena ha ceduto Kargbo: per lui è il momento di iniziare l’avventura in Inghilterra con il Blackburn Rovers. Prende quota, intanto, l’idea di uno scambio tra fantasisti sull’asse Palermo–Sampdoria: Roberto Insigne potrebbe vestirsi di blucerchiato, Fabio Borini fare il percorso inverso e approdare in rosanero. E a proposito di Palermo: oltre a Diakité, il club siciliano ha offerto Vasic al Venezia per arrivare a Pohjanpalo, conclamato sogno di mercato di Dionisi e Osti. Il diesse ha, intanto, piazzato il colpo Audero: battuta proprio la concorrenza della Sampdoria.

Pisa, in difesa è fatta per il danese Provstgaard

Ancora Sampdoria. Rinforzi per evitare la Serie C. In mattinata è arrivata una doppia ufficialità: Perisan è un nuovo portiere della Doria. A fargli posto Silvestri, annunciato dall’Empoli. Attivissimo il Pisa, che ha girato in prestito Raychev e Jevsenak rispettivamente alla Vis Pesaro e ai portoghesi dell’Oliveirense accogliendo tra le proprie file il difensore danese Provstgaard.

Calciomercato Serie B, le altre trattative

Il Cosenza potrebbe tesserare lo svincolato Lucioni. Il Bari è su Fumagalli del Cosenza (in prestito dal Como) sul quale c’è anche la Juve Stabia. Il Brescia vuole D’Andrea, il Sassuolo Cistana. La Spal guarda in casa delle rondinelle: vuole Paghera. Basic ha rifiutato il trasferimento alla Cremonese. Verdi piace a Salernitana e Sampdoria, che ha rilanciato per Abiuso del Modena. C’è la fila per Bertola dello Spezia: Juventus, Inter, Napoli, Roma e Atalanta sono sulle tracce del difensore nel giro dell’Under 21. Ufficiale il passaggio di Ravasio dal Cittadella all’Arezzo.

La già citata Juve Stabia non vuole lasciare nulla al caso: il direttore sportivo Matteo Lovisa è al lavoro per garantire a Guido Pagliuca un nuovo attaccante, un vice-Adorante, che fu il grande colpo di mercato delle vespe esattamente un anno fa. L’obiettivo è convincere gli sloveni del NK Celje a lasciar partire Armandas Kucys. Se così non dovesse essere potrebbe essere definitiva la virata su Edgaras Dubickas, giocatore della Feralpisalò ma di proprietà del Pisa, che Lovisa ha già avuto al Pordenone. Gelli (Frosinone) è vicina alla Cremonese.

