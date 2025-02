Calciomercato Serie B: Audero al Palermo, Diaw torna al Cittadella, Bohinen al Frosinone, Maggiore al Bari

Dopo Pohjanpalo i rosanero portano a casa anche l'ex portiere di Inter e Juve. Cavallo di ritorno per i veneti, mentre i ciociari sistemano la mediana

Ultime ore di mercato anche in Serie B, dove il Palermo continua a piazzare colpi importanti, come Joel Pohjanpalo ed Emil Audero. Il Cittadella punta sul ritorno di Diaw, mentre il Frosinone porta a casa l’ex Salernitana Bohinen. A pochi passi dal gong finale, la Juve Stabia centra l’obiettivo Dubickas, che colma il vuoto lasciato da Artistico e vestirà i panni di vice Adorante. È tempo di riepilogare tutte le trattative e gli affari conclusi di oggi, lunedì 3 febbraio.

Palermo scatenato: dopo Pohjanpalo, preso anche Audero

Il Palermo, guidato dall’ambizione del City Group, continua a rivoluzionare la rosa a disposizione di Alessio Dionisi. Ieri le visite mediche di Pohjanpalo, che andrà ad arricchire in maniera importante il parco attaccanti rosanero, oggi la definizione dell’affare Emil Audero. Il portiere del Como, con un passato tra le fila dell’Inter e della Juventus, sarà il nuovo numero uno dei siciliani.

L’esperto Sirigu è destinato a rimanere, mentre in uscita c’è il nazionale U21 Desplanches, che potrebbe partire in prestito nelle ultimissime ore di questa sessione invernale. Il ragazzo non ha convinto lo staff tecnico ed è finito nel mirino della critica nelle scorse settimane, per alcune incertezze contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella.

Cittadella, Diaw cavallo di ritorno

Rinforzo in attacco per il Cittadella, che si assicura le prestazioni sportive di Davide Diaw, che ha deciso di fare ritorno in Veneto e di accettare la corte granata. Il classe ’92 lascia il Monza a titolo definitivo. Il raggiungimento dell’obiettivo salvezza dipende anche dai suoi gol.

“L’A.S. Cittadella – si legge nella nota ufficiale della società – comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di DAVIDE DIAW. Una stagione e mezza a Cittadella, dal gennaio 2019 all’estate 2020, dove a suon di gol ha spinto i granata ad un passo dalla Serie A. L’attaccante classe 1992 nato a Cividale del Friuli arriva a titolo definitivo dal Monza. Dopo Citta Diaw ha vestito le maglie di Pordenone, Monza, L.R. Vicenza, Modena e Bari”.

Frosinone, ecco Bohinen. Juve Stabia, preso il vice Adorante. Maggiore al Bari

Il Frosinone, alla disperata ricerca di punti salvezza nell’ultimo periodo, si aggiudica Bohinen nell’ultimo giorno di mercato, formalizzando allo scadere la trattativa con il Genoa. Si muove in attacco, invece, la Juve Stabia, che regala a Guido Pagliuca un vice Adorante, dopo l’addio di Artistico: si tratta di Dubickas, prelevato dalla Feralpisalò. Sponda Carrarese, invece, ceduto Maressa al Novara.

Ultime mosse anche in casa Modena: Strizzolo torna alla base e va in Serie C alla Triestina di Attilio Tesser, mentre in entrata c’è Vulikic in prestito dalla Sampdoria, che in cambio ottiene Abiuso. Blucerchiati sempre attivi, anche con un occhio ai giovani talenti: preso Ivkovic dalla Primavera della Roma.

Colpo del Bari di De Laurentiis: ufficializzato l’arrivo di Giulio Maggiore dalla Salernitana. Ecco la formula, inserita nel comunicato ufficiale dei pugliesi: “SSC Bari comunica di aver acquisito dall’US Salernitana, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Maggiore (Genova, 12.03.98). Il duttile centrocampista ha già raggiunto il capoluogo pugliese per mettersi da subito a disposizione di mister Longo e del suo staff; indosserà la maglia numero 21”.