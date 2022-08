Calciomercato, Spalletti 'chiama' Raspadori: le ultime

05-08-2022 08:44

“Giacomo Raspadori? Non è un mio giocatore. È un ragazzo che avrebbe tutte le caratteristiche per darci una mano. Giovane, forte, versatile in tutti i ruoli dell’attacco. Ha personalità e noi ne abbiamo persa un po’ nel passaggio da un ciclo all’altro. Vediamo, con lui saremmo nella giusta direzione”.

Luciano Spalletti, tramite le colonne del Corriere della Sera di oggi (venerdì 5 agosto, ndr), non usa tanti giri di parole per indicare quale ‘regalo’ si aspetta dal calciomercato. Il tecnico toscano vede infatti nel gioiello del Sassuolo “il sostituto naturale di Mertens”. Il belga, dopo nove anni e quasi 150 gol con la maglia azzurra, ha infatti salutato Napoli e, a quanto si apprende nelle ultime ore, si starebbe accasando al Galatasaray. Proprio sull’addio di ‘Ciro’, Spalletti spiega che “non sono stato io, non è stato il club a non volerlo con noi. Mertens avrebbe potuto darci una grande mano. Ma la società gli ha fatto una proposta e lui non ha accettato. Mi tengo fuori da queste dinamiche, ed è giusto così”.

Fra le altre cose, il tecnico di Certaldo parla anche della corsa allo Scudetto: “Non esiste una squadra forte sulla carta, le squadre sono tante cose insieme. Noi dobbiamo essere bravi a sopperire a qualche limite con la personalità e il gioco”.

