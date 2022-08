Calciomercato Spezia: colpo di scena, salta Dragowski e arriva Meret

04-08-2022 05:30

Lo Spezia ha finalmente trovato il suo nuovo portiere titolare, ma non sarà come sembrava ormai scontato Bartłomiej Dragowski ma Alex Meret. Il discusso portiere del Napoli infatti rinnoverà il contratto con il Napoli per poi andare a fare il titolare, ma non con la maglia azzurra. Lo farà con quella dello Spezia, che rappresenterà una grande occasione per il talento classe 1997 mai definitivamente sbocciato.

Ora lo Spezia cederà quasi certamente Ivan Provedel alla Lazio, con il giocatore che ha da tempo l’accordo con i biancocelesti, lasciando così Dragowski alla Fiorentina alle spalle del titolare Pierluigi Gollini. A meno che il mercato riservi qualche altro colpo di scena nelle prossime ore.