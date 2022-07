Calciomercato Spezia: vicino Kurtic, si lavora per Maldini e Dragowski

24-07-2022 16:48

Molte porte aperte e tante opportunità nel mercato dello Spezia, particolarmente legato a due cessioni che non si stanno sbloccando (Maggiore al Torino e Provedel alla Lazio). Nel frattempo però i liguri non dormono, e stanno accelerando per il centrocampista Jasmin Kurtic, ex Parma ora al Paok di Salonicco ma pronto a tornare in Italia. Sul giocatore però ci sono anche Pisa e Cremonese.

Intanto Bartłomiej Dragowski rimane la prima opzione per la porta, e non si interrompe la trattativa con il Milan per il talento classe 2001 Daniel Maldini che sembrava promesso sposo del Verona ma anche in questo caso la trattativa è rimasta “congelata”.

