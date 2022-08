Calciomercato Spezia: Maggiore verso la Salernitana, arriva Dragowski

07-08-2022 07:00

Esplode un caso in casa Spezia, legato al centrocampista e capitano Giulio Maggiore. Proprio la fascia è il cuore del problema: il tecnico Gotti e la società hanno optato, almeno per il momento, per non confermare il ruolo di capitano per Maggiore e il centrocampista con uno scatto d’orgoglio ha preferito non scendere in campo nella gara di Coppa Italia vinta 5-1 contro il Como.

Dietro a questa situazione potrebbe esserci anche il mercato: Maggiore infatti, dopo una lunga trattativa poi arenatasi con il Torino, è nel mirino della Salernitana che avrebbe offerto il terzino Pasquale Mazzocchi più un conguaglio. Nel frattempo la società pare aver finalmente risolto il nodo legato al portiere: 2 milioni di euro più 1 di bonus per Bartłomiej Dragowski, che lascia la Fiorentina per difendere da titolare la porta dello Spezia con Ivan Provedel pronto a sostenere le visite mediche con la Lazio

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE