Calciomercato Spezia, si punta su Ampadu dal Chelsea

Nella lotta salvezza non è mai il caso di rischiare troppo, come probabilmente sta pensando la dirigenza dello Spezia. Nelle ultime ore infatti, per rinforzare la difesa a disposizione del nuovo tecnico Luca Gotti, si è cercato di sondare il terreno con il Chelsea per avere in prestito Ethan Ampadu già visto l’anno scorso a Venezia e quindi già dotato di confidenza con la Serie A.

Ampadu, classe 2000 che nasce come difensore centrale con doti di impostazione e con attitudini anche da mediano, l’anno scorso in laguna è stato impiegato soprattutto come terzino totalizzando 29 presenze senza mai trovare la gioia del gol. Nazionale gallese (36 presenze), il giocatore è inglese naturalizzato gallese ma anche con origini irlandesi e ghanesi.

