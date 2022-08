Calciomercato Spezia: via Antiste per prendere Azzi e Ampadu

29-08-2022 22:46

Due cessioni per chiudere due acquisti: sembra essere questo lo slogan per sintetizzare il mercato dello Spezia, che nelle ultime ore si è acceso dopo l’accordo con il Chelsea per Ethan Ampadu. Il difensore, esterno di sinistra o centrale, era stato già in Serie A lo scorso anno con la maglia del Venezia e arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni. Un acquisto importante a livello di spesa per i liguri, che però non vorrebbero fermarsi qui.

L’idea infatti è prendere anche Paulo Azzi, esterno del Modena che sarebbe utile per coprire le spalle a Emmanuel Gyasi e Arkadiusz Reca alla luce degli infortuni di Salva Ferrer e Kelvin Amian. Per “coprire” questo budget, lo Spezia dovrebbe cedere al Palermo l’attaccante Samuel Mraz al Palermo e soprattutto Janis Antiste al Sassuolo, ormai da tempo sul giovane esterno d’attacco francese.

