Calciomercato Torino: colpo granata, fatta per Miranchuk dall'Atalanta

31-07-2022

Mercato che prende quota in casa Torino, ancora senza il difensore centrale ma con vicinissimo l’accordo per avere un trequartista di livello da affidare al tecnico Ivan Juric. L’acquisto arriva dall’Atalanta, si tratta di Aleksej Miranchuk: classe 1995 che ha collezionato con la maglia della Dea 44 presenze e 6 reti in Serie A, senza mai esplodere davvero ma dando la sensazione di avere un grande talento.

Il giocatore russo dovrebbe sostenere le visite mediche nelle prossime ore, e arriverà al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le prime indiscrezioni parlano di una cifra fissata attorno ai 12 milioni di euro.

