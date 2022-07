01-07-2022 15:41

Si complica un affare e se ne spalanca un altro in casa Torino, nelle prime ore del mercato “ufficialmente” aperto da oggi: si complica l’affare Luis Henrique, perché dal Brasile filtrano voci di un interessamento forte del Nantes sul centrocampista di fantasia classe 2001. Quindi non solo il PSV, ma anche i francesi pronti a dare battaglia nella corsa al giocatore del Marsiglia.

Sempre sul fronte entrate, arriva un’improvvisa accelerata per Gollini: nella serata di ieri è filtrato ottimismo per arrivare ad un accordo per l’ex Atlantino, con i granata che sembrano (per ora) aver superato la concorrenza della Fiorentina, altra società alla ricerca di un nuovo numero 1.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE