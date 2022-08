Calciomercato Torino: priorità difesa, si stringe per Schuurs e Hien

11-08-2022 07:00

Passi avanti importanti per il mercato del Torino, dove i conti iniziano a quadrare dopo gli arrivi di Nikola Valsic e di Aleksej Miranchuk per il reparto offensivo. Adesso però c’è da sistemare la difesa, dove serve almeno un acquisto anche se probabilmente i granata ne chiuderanno due. Difficile che il nome giusto sia quello di Jason Denayer, che continua a tergiversare, e quindi le attenzioni del club di Urbano Cairo si sono rivolte altrove.

Il primo obiettivo è Perr Schuurs, centrale dell’Ajax classe 1999 per il quale era già in piedi una trattativa ma dove è in rampa di lancio un rilancio del Torino. Nel frattempo però si è aperta un’altra pista: l’obiettivo è Isak Hien, anche lui del 1999 e in forza al Djurgarden società alla quale il Toro avrebbe offerto 4 milioni di euro per prendere il giocatore a titolo definitivo.

