Calciomercato Udinese: arriva Ebosse, adesso Udogie fa gola a tutti

27-07-2022 07:00

Esterno sinistro oppure all’occorrenza difensore centrale e forte fisicamente, l’identikit perfetto per il calcio dell’Udinese. Enzo Ebosse non è più solo un obiettivo di mercato per l’Udinese, che nelle ultime ore pare aver trovato l’intesa definitiva per portare in Italia dalla Ligue 1 il giocatore dell’Angers superando la concorrenza di Monza e Verona.

Ebosse, classe 1998, dovrebbe arrivare per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro, aprendo così le porte ad una possibile partenza di Destiny Udogie, su cui diverse squadre tra cui soprattutto Lazio e Juventus avevano chiesto informazioni ricevendo solo risposte negative.

