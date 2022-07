Calciomercato Udinese: l'Everton piomba su Rodrigo Becao

03-07-2022 09:45

La Premier League guarda in Italia alla ricerca di difensori, e pare aver trovato un profilo interessante in casa Udinese: sarebbe infatti Rodrigo Becao l’obiettivo dell’Everton, alla ricerca di un difensore affidabile proprio come il centrale classe 1996 in bianconero dal 2019. La trattativa è aperta, ma siamo solo alle fasi iniziali e non è chiaro se il club friulano abbia intenzione di far partire il brasiliano se non di fronte ad una robusta offerta.

Rodrigo Becao ha collezionato in Italia ben 102 presenze (uno dei giocatori di movimento più utilizzati dell’ultimo campionato) con quattro reti, numeri che hanno fatto pensare al tecnico dell’Everton, Frank Lampard, che sia lui il rinforzo giusto da portare verso la sponda blu di Liverpool.

