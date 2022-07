Calciomercato Verona, si pensa a Laxalt e Depaoli per le fasce

24-07-2022 07:55

In casa Verona non si parla solo di cessioni, dopo l’addio di Caprari e quelli probabili di Simeone e Barak, arriva anche il momento di qualche movimento in entrata. La prima idea è Diego Laxalt, esterno sinistro con grande esperienza di Serie A (Inter, Bologna, Genoa, Empoli, Torino e Milan) e attualmente in Russia alla Dinamo Mosca e con volontà di trovare una nuova sfida.

Intanto prosegue il dialogo con la Sampdoria per un eventuale ritorno di Fabio Depaoli, movimento legato al passaggio di Darko Lazovic al Marsiglia e all’arrivo di Kevin Strootman che renderebbe necessario l’arrivo di due esterni di fascia invece di uno solo.

