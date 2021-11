Caldara: "Non ero pronto al salto in una grande squadra"

Grande protagonista della vittoria del Venezia contro la Roma, in un’intervista a Cronache di Spogliatoio il difensore Mattia Caldara ha raccontato le sue difficoltà con le maglie di Juventus e Milan.

Caldara ha poi svelato un aneddoto relativo al giorno della sua presentazione in maglia rossonera.

Salimmo su un palazzo in Piazza Duomo, mi affacciai e vidi una schiera di persone sotto ad applaudirci, cantare cori. Folle. Lui era pronto, io no. Mi sono goduto il momento, ma se me lo avessero detto prima probabilmente non sarei salito lassù. Non faceva per me “.