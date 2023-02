A nove giorni dal devastante terremoto che ha sbriciolato interi edifici tra Siria e Turchia, uccidendo più di 40.000 persone vittime inconsapevoli di un sisma capace di spostare la terra di tre metri, anche Hakan Çalhanoğlu ha deciso di accollarsi il compito di sensibilizzare sulla portata immane della tragedia che ha straziato e continua a mettere a dura prova il suo paese e la Siria.

Per questo si è prestato a un appello, più che monologo, a Le Iene dove ha fatto ricorso alle risorse di ciascuno per dare spazio e donare:

“Mi chiamo Hakan Calhanoğlu,

faccio il calciatore e sono nato in Germania, ma dentro di me batte un cuore turco…

Ho sposato una ragazza di origini turche e nostra figlia la stiamo crescendo con i valori della nostra cultura.

sono con orgoglio il capitano della nazionale turca perché ho sempre pensato alla Turchia come alla mia patria e purtroppo da circa 10 giorni la mia vita è cambiata, perché

sotto le macerie provocate da questo terribile terremoto che abbiamo visto tutti in televisione, ci sono i miei connazionali, i miei tifosi ma soprattutto i miei fratelli che in questo momento hanno bisogno del nostro aiuto. Dell’aiuto di tutti noi.

L’Italia mi ha accolto e purtroppo l’Italia sa bene cosa significa essere travolti da un terremoto. Per cui non mi dilungo, ma vi chiedo con tutto me stesso, indipendentemente dal vostro tifo, dalla vostra nazionalità e dal vostro credo, di starci vicini. Grazie”.