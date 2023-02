L’agente ha raccontato come il calciatore dell’Hatayspor è riuscito a restare vivo: il giocatore era al 9° piano di un palazzo di 11, completamente distrutto dalla scossa

08-02-2023 11:41

È vivo per miracolo Christian Atsu, il calciatore dell’Hatayspor ex Chelsea e Newcastle rimasto sepolto sotto le macerie del palazzo in cui abitava, crollato a causa del terremoto che ha colpito nella notte tra il 5 e il 6 febbraio Turchia e Siria. L’agente del giocatore, Nana Sechere, ha raccontato l’esperienza del suo assistito, ricoverato in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie.

Atsu a casa al momento del terremoto

Secondo il racconto dell’agente Nana Sechere, Christian Atsu sarebbe rientrato a casa soltanto pochi minuti prima del terremoto. Il procuratore ha spiegato di aver sentito per l’ultima volta il suo assistito a mezzanotte di domenica. Atsu era a casa di un amico a giocare a poker insieme ai compagni di squadra dell’Hatayspor. La partita si è interrotta alle 3:30 del mattino. “Il viaggio di ritorno al suo appartamento è durato circa mezz’ora – ha raccontato Sechere – Christian è tornato alle 4 del mattino, il terremoto è iniziato circa 20 minuti dopo”.

La casa di Atsu al 9° piano

L’allarme è scattato quasi subito dopo il terremoto. L’agente è stato infatti contattato attorno alle 5 dal club di Atsu, che non aveva più sue notizie. “Mi ha detto che l’edificio di Christian era stato completamente distrutto e che non riuscivano a contattarlo – ha continuato Sechere -. Speravo che fosse sveglio e che il terremoto non fosse avvenuto mentre dormiva”. Atsu viveva al 9° piano di un palazzo di undici, completamente crollato.

Atsu ricoverato, non ricorda i numeri di telefono

Dato per disperso, Atsu è stato poi ritrovato vivo sotto le macerie dai soccorritori. Ora è ricoverato in ospedale, ma non è ancora riuscito a mettersi in contatto con i suoi cari. “Non ha il suo telefono e, come tutti noi, non riesce a ricordare i numeri a memoria – ha concluso l’agente Sechere -, quindi devo continuare ad aspettare per parlargli”.