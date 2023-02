Il tecnico del Demirspor contattato dall'Ansa dopo il sisma: "Crolli anche ad Adana, che dista 200 chilometri dall'epicentro"

06-02-2023 15:14

Con il suo Adana Demirspor, Vincenzo Montella avrebbe dovuto incontrare in giornata alle 15 – nella trasferta prevista nella periferia orientale di Istanbul – l’Ümraniyespor, il fanalino di coda della Süper Lig. Invece, come logico, ogni avvenimento sportivo in Turchia è stato sospeso per via del terribile terremoto che ha flagellato la parte sudorientale del paese con una magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinözü, centro della Provincia di Kahramanmaraş, non lontano da Gaziantep.

Terremoto in Turchia, Monetlla sotto shock: “Continue scosse e morti, anche ad Adana”

E nemmeno da Adana “che dista 200 chilometri – ha spiegato all’Ansa, ancora sconvolto dall’accaduto, l’ex aeroplanino -. Questi sono momenti di grande paura e disorientamento. Siamo tutti sconvolti e in balia degli eventi“. Al momento, la conta delle vittime ha superato quota 1800:

“Adesso iniziamo ad apprendere la morte di persone anche ad Adana: anche qui si sono registrati diversi crolli e le scosse di assestamento proseguono. I miei giocatori sono molto preoccupati per i propri famigliari. Non so cos’accadrà da qui in avanti: si pensi che anche l’hotel dove risiedo ad Adana è stato evacuato e ha preso fuoco”.

Montella: “Non sappiamo cos’accadrà ora: siamo in balia degli eventi”

Sono arrivate le prime disposizioni del club che fu anche di Mario Balotelli: