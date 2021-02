Calvario infinito per Robben: "Mi chiedo se potrò tornare a giocare"

Arjen Robben sta riflettendo sempre più sul possibile addio al calcio. L’ex campione del Bayern Monaco, attuale giocatore del Groningen, è fermo ai box da tempo per diverso tempo e ha giocato in totale solo 44 minuti in stagione. Ai media ufficiali del club, l’olandese è stato schietto: “Mi chiedo se sia realistico pensare di poter tornare a giocare”.

L’amarezza di non poter aiutare il suo Groningen è tanta: “È una cosa deludente, non trovo una maniera migliore di definire questa situazione. Ho problemi ai gemelli e ora come ora per me è tutto complicato. Dobbiamo capire se ci sono sufficienti prospettive per un miglioramento”. Si prospetta così all’orizzonte il secondo ritiro per Robben, probabilmente l’ultimo della sua straordinaria carriera.

OMNISPORT | 06-02-2021 11:38