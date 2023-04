Cambiasso: “Mai alla Juve o al Milan, voglio allenare ma alle mie condizioni”

L’ex centrocampista nerazzurro ha parlato nel corso di un evento benefico organizzato da Modena Interista, si è sbilanciato sui suoi valori ma anche sul suo futuro.

01-04-2023 14:11

Cuore Inter per Esteban Cambiasso che nel corso di un evento benefico in quel di Modena ha parlato del suo calcio, della storia che ha scritto e tinte nerazzurre ma anche del futuro in cui vorrebbe cimentarsi.

“Se parlo di valori e di senso di appartenenza non potete chiedermi, poi, se andrei alla Juventus o al Milan perché la risposta è ovviamente no”. “Tanti parlano di casualità nel calcio, ma la casualità non esiste, ci sono giocatori che segnano nei momenti decisivi ed altri che non segnano, è tutto qui”.

Poi conclude: “Ho fatto il corso da allenatore perché vorrei allenare, ma vorrei un progetto serio, non potrei mai fare il traghettatore; certo è che se hai paura di cancellare ciò che di bello hai costruito da giocatore, di rovinare la tua storia, allora non puoi ricoprire questo ruolo, non esiste una cosa del genere nel calcio professionistico”.