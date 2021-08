Camila Giorgi, niente bis: subito fuori a Cincinnati

Finisce immediatamente il torneo 1000 Wta a Cincinnati per Camila Giorgi. La tennista maceratese, reduce dalla splendida vittoria a Montreal, è stata subito battuta al primo turno del torneo in Ohio dalla statunitense Jessica Pegula.

Stanca dopo le fatiche in canada, l’azzurra ha subito un calo fisiologico ed è stata sconfitta nettamente dalla numero 30 del ranking per 6-2 6-2 in poco più di un’ora di partita.

La Pegula si è così presa una facile rivincita dopo la sconfitta in semifinale a Montreal nella scorsa settimana: la marchigiana non è praticamente mai stata in partita, trovandosi sotto 4-0 dopo i primi giochi. Non va meglio nel secondo set, dove la Giorgi molto fallosa perde per due volte il servizio e chiude subito la sua esperienza a Cincinnati.

OMNISPORT | 18-08-2021 07:44