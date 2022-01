Camila Giorgi, niente impresa: l'azzurra saluta gli Australian Open

21-01-2022 11:19

Niente impresa per Camila Giorgi, eliminata al terzo turno dell’Australian Open da Ashleigh Barty, tennista numero uno del mondo. L’australiana, spinta dal proprio pubblico, ha confermato di essere la principale favorita per la vittoria finale del torneo e non ha dato chance alla maceratese. Agli ottavi affronterà l’americana Anisimova che ha battuto al tie-break la giapponese Naomi Osaka.

Barty troppo forte, Camila Giorgi sconfitta in due set

L’australiana è stata travolgente, mentre Camila ha pagato una giornata non entusiasmante: la Barty si è imposta in due set per 6-2, 6-3, in poco più di un’ora di gioco.

La maceratese non è mai riuscita ad impensierire la scatenata australiana, e anzi ci ha messo del suo con ben 16 errori gratuiti nel primo parziale (saranno 24 a fine partita). La Giorgi non è riuscita ad essere efficace neanche al servizio, mentre la Barty con la prima è stata implacabile, e non ha dato alcuna chance di break alla nostra.

Camila Giorgi, timida reazione nel secondo set ma non basta

Nel secondo set l’azzurra è riuscita a mantenere il match in equilibrio fino al sesto gioco, quando è arrivato il break della Barty che ha chiuso definitivamente i conti. Camila non è più riuscita ad opporsi alla prima della numero uno del mondo che ha chiuso il parziale per 6-3.

Australian Open, gli Azzurri rimasti in gara

Dopo le eliminazioni di Camila Giorgi e di Lorenzo Sonego (contro Miomir Kecmanovic), sono solo due i tennisti azzurri ancora in corsa a Melbourne nei tabelloni dei tornei di singolare: Matteo Berrettini, che ha battuto dopo una lunga maratona l’astro nascente Carlos Alcaraz, e si è qualificato agli ottavi di finale, e Jannik Sinner, in gara venerdì contro il giapponese Taro Daniel per un posto tra i primi sedici.

OMNISPORT