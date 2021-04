Camila Giorgi fa discutere su Instagram, tifosi insorgono

Bella e brava. Camila Giorgi è la migliore tennista italiana. Classifica alla mano, il ranking Wta la pone intorno all’80sima posizione dopo che in passato è stata anche numero 26 al mondo. Fasti che fanno fatica a tornare così come le vittorie, troppo spesso inframezzate dalle sconfitte, l’ultima qualche giorno al Wta di Miami, peraltro al primo turno. A creare un po’ di malumore tra gli appassionati di tennis la sua attività di modella. E qualcuno ultimamente ha sbottato sui social.

Giorgi, le foto su Instagram fanno impazzire

Come molte tenniste di bell’aspetto, l’attività di modella, testimonial o influencer che dir si voglia, di Camila Giorgi va di pari passo con quella di tennista. La giocatrice nativa di Macerata continua a deliziare i suoi follower su Instagram con scatti mozzafiato. Anche i video dei suoi allenamenti recentemente postati hanno mandato in visibilio i fan. Shorts cortissimi e un top succinto, a spasso per le vie di Miami. La svolta sexy di Camila, sempre tra le più ammirate del circuito, è diventata massiccia tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo. Una serie di immagini in lingerie, guepierre, pizzi e merletti che hanno fatto impazzire Instagram.

Proteste con la Giorgi: “Una partita ogni tanto vinciamola però”

“Puoi perdere anche tutte le partite che vuoi, come bellezza sei tra le top 5” ha scritto un suo tifoso. Tra mille cuoricini, complimenti ed esclamazioni ai limiti del trash, c’è però qualcuno che storce il naso dinanzi all’ostentazione di tanta bellezza da parte della Giorgi. Soprattutto di fronte alle sconfitte di questo periodo. L’aver postato un paio di scatti da Miami dopo aver perso al primo turno del torneo Wta, nettamente battuta dalla russa Ljudmila Samsonova (n.126 del ranking), è costata qualche critica alla Giorgi.

“Una partita ogni tanto vinciamola però” scrive un follower su Instagram, e un altro sottolinea “Complimenti….subito eliminata”, e ancora “Ma a tennis ci giochi ancora?”. Insomma non tutti sono dalla parte della Giorgi: “Ma perché queste foto? Fai la tennista e non tirartela”. “Perché non fai la modella?”, “Ma non giochi più a tennis?”, il tono dei commenti.

La Giorgi pensa al tennis

Camila non risponde agli haters, anzi tira dritto per la sua strada. Proprio in queste ore è stata protagonista di una Call&Response proprio sui social con i suoi fan. “Che dici di regalarci una finale” ha provocato un tifoso, risposta della Giorgi: “Ovvio”. Breve e schietta anche davanti a un’altra provocazione: “Pensato mai di cambiare allenatore?” riferito al critica padre-coach Sergio Giorgi, Camila è serafica: “Mai!”

