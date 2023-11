Campionato Italiani Assoluti: i top a caccia del titolo, tabellone e favoriti

A Parma al via i Campionati che vedranno in campo i migliori giocatori e giocatrici del circuito candidati al titolo: tutto quel che c'è da sapere

La popolarità acquisita in questi ultimi anni sta accrescendo il pubblico di praticanti e di professionisti che si avvicinano al padel che, in questi giorni, si apprestano a partecipare a uno degli eventi più attesi sul calendario: i Campionati Italiani Assoluti. Quest’anno, i contendenti si affronteranno per i titoli nazionali a Parma: sui campi del Pro Green – dove si giocherà fino a venerdì – e del Pro Parma, sede degli incontri delle ultime due giornate. È lì che domenica 12 novembre si giocheranno le due finali che eleggeranno i successori delle coppie Cremona/Cassetta e Stellato/Petrelli, vincitrici del titolo nella passata stagione a Roma.

Padel: a Parma i Campionati Italiani Assoluti

Come spesso avviene, nel padel si è sciolta la coppia vincitrice in via ufficiale, mentre per le seconde il proprio percorso comune, per poi scegliere strade diverse come accaduto ad altre giocatrici che – chiuso un ciclo – vedono anche l’opportunità di giocare con una compagna/o diverso una nuova opportunità sportiva e professionale.

In tutto sono 99 le coppie in gara: 71 nel tabellone maschile (iniziato lunedì con i primi turni preliminari) e 28 nel femminile, con tutti i nomi di maggiore pregio del panorama del padel azzurro.

Il nuovo regolamento Fitp

Come anticipato dalla Federazione, in questa edizione sono assenti gli oriundi, in virtù della decisione di permettere l’iscrizione solamente ai giocatori residenti in Italia almeno dal 1° gennaio 2019, o tesserati Fitp da non meno di cinque anni.

Entriamo nel merito degli Assoluti, indicando i probabili protagonisti: Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti, che hanno vinto un Open a Casalecchio di Reno, puntano al titolo più pesante.

Tabellone maschile

Sono gli unici ad aver ricevuto un bye al primo turno, che permetterà loro di esordire dai sedicesimi di finale di venerdì. Tutte le altre coppie, a partire dai numero 2 Simone Cremona e Lorenzo Di Giovanni, dovranno invece vincere un match in più (sei in tutto) per conquistare il successo finale.

Sabato quarti e semifinali, domenica le finali. La terza testa di serie è andata a Marco Cassetta e Flavio Abbate, insieme da poco ma accumunati da enormi ambizioni (e potenzialità); la quarta a Daniele Cattaneo e Simone Iacovino, altro duo che si è formato soltanto da qualche settimana ma ha iniziato il percorso col piede giusto.

Completano l’elenco dei primi 8 del seeding Bruno/Mezzetti (unica coppia in gara con un titolo già in tasca), Galli/Sardella, Verde/Luchetti e Tinti/Beltrami.

Tabellone femminile

Nel femminile, invece, le prime quattro coppie del tabellone partiranno dagli ottavi di finale di venerdì, con una coppia inedita nel ruolo di numero uno. Si tratta del duo composto da Emily Stellato, da poco rimasta senza la partner del 2023 Giulia Sussarello (ai box per la gravidanza), e da Carlotta Casali, la romana che ormai da anni vive a Madrid ed entrata di diritto tra le top 50 al mondo, come la più nota Carolina Orsi.

Anche se le due laziali non hanno mai giocato insieme, le favorite per il titolo non possono che essere loro vista la stagione positiva. Altre candidate potrebbero rivelarsi: Pappacena/Marchetti, Tommasi/Baldi e Meccico/Parmigiani. Difficile che altre coppie si possano inserire nella lotta per il titolo, anche se pure nel 2022 pareva ovvia una finale fra le coppie Pappacena/Sussarello e Orsi/Marchetti, invece Stellato/Petrelli si presero il titolo sbaragliando i pronostici.

