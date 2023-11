Campionato Italiani Assoluti: scudetti a Cremona/Di Giovanni e Casali/Stellato

Termina con le vittorie delle coppie Cremona/Di Giovanni e Casali/Stellato l’edizione 2023 dei Campionati Italiani Assoluti, giocata a Parma

Ultimo aggiornamento 14-11-2023 09:46

Arrivato il momento di tirare le somme, ecco che la fotografia del padel italiano restituita dagli Assoluti si presenta più nitida. Nitida, ma non certo scontata perché sul versante maschile non c’è un dominatore, un vero numero uno, dato che i più forti vincono più o meno a rotazione e nel ranking mondiale FIP è presente un gruppetto di azzurri appena fuori dai primi 100.

In ambito nostrano, a farla da padrone a Parma è stato però il piacentino Simone Cremona, che si è cucito sul petto il suo sesto scudetto negli ultimi sette anni, già il quarto consecutivo confermandosi ormai uno specialista.

Campionati Assoluti: vince Simone Cremona

Nel curriculum di Cremona, classe ’87, ci sono dei precedenti notevoli: aveva vinto con Daniele Cattaneo nel 2017 e nel 2018, poi con Marcelo Capitani nel 2020 e nel 2021, quindi con Marco Cassetta lo scorso anno, e dodici mesi dopo ha allargato la collezione di trionfi prendendosi il titolo anche con Lorenzo Di Giovanni, insieme al quale ha intrapreso da poco un nuovo progetto. Gli Assoluti erano uno dei loro obiettivi principali e i due l’hanno centrato, eliminando fra semifinale e finale le altre due coppie più ostili sulla carta al via degli assoluti in Emilia.

Dopo aver centrato il successo di sabato sera contro Cassetta/Abbate, Simone e Lorenzo hanno superato per 2-6 6-3 7-5 in finale i numeri uno del seeding Riccardo Sinicropi e Giulio Graziotti, favoriti all’avvio dei Campionati, beffati a un millimetro dall’obiettivo.

La conferma di Emily Stellato

Confermato anche il primato nazionale anche da Emily Stellato, fra le ragazze: la giocatrice di Latina, protagonista di uno splendido 2023, aveva già vinto nella passata stagione con Carolina Petrelli e ha fatto il bis a Parma insieme a Carlotta Casali, in una finale mai in discussione contro Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena.

Un risultato ancora più eccezionale considerato che fossero al quarto incontro insieme, Emily e Carlotta – partite nel ruolo di favorite numero uno – hanno mostrato un’intesa molto concreta, dominando la partita fin dalle fasi iniziali e chiudendola in poco più di un’ora, con il punteggio di 6-3 6-1. In entrambi i set le due laziali hanno allungato da subito, mostrando di avere un altro passo e chiudendo senza incontrare difficoltà.

La stagione incredibile di Casali

Come accennato, per la Stellato è il secondo scudetto consecutivo, mentre Carlotta Casali aveva vinto il tricolore nei vecchi Campionati Italiani indoor ma mai in quelli estivi, che assegnavano il titolo più ambito prima che le due competizioni venissero unite in un’unica manifestazione. In Italia la romana residente da anni a Madrid (dove si è trasferita anche Carolina Orsi) non aveva disputato alcun torneo, ma al primo tentativo ha confermato una stagione a dir poco esaltante.

