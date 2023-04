Canè svela: “Ecco perché Sinner non ha vinto a Miami”

L'ex tennista analizza la sconfitta dell'altoatesino contro il russo Medvedev nell'ultimo atto del Masters 1000

05-04-2023 17:17

Jannik Sinner è uscito con l’amaro in bocca dal Masters 1000 di Miami: per la seconda volta, infatti, è arrivato alla finale del torneo americano e ha perso. Se nel 2021 era accaduto con Hubert Hurcacz, ora è successo con il russo Daniil Medvedev, in due set. Una partita in cui l’altoatesino ha fatto capire di non essere al massimo della condizione.

A spiegare il perché del ko è Paolo Canè, ex azzurro di tennis anche lui e che era arrivato al numero 26 del ranking mondiale: “Alla sfida con Medvedev, Jannik è arrivato stremato dalla vittoria con Alcaraz e con un avversario del genere devi possedere una forza fisica e mentale che al momento Sinner non ha. Ma se resta in salute, ci arriverà in fretta, già dalla stagione sulla terra”.

Canè ha visto però un Sinner notevolmente migliorato in tutto il torneo Usa: “A Miami ha giocato benissimo nonostante il caldo: l’ho visto cambiato, più maturo. Ora arriva a ogni torneo a giocarsi le partite con i migliori e così si abitua: fino all’anno scorso accadeva ogni tanto, ora settimanalmente ha la possibilità di confrontarsi con questi campioni. E così impara le strategie per affrontarli e gestire il momento”.

Grazie alla finale di Miami, Sinner è entrato nella top 10 Atp. E ora per lui inizia la stagione sulla terra rossa, un’occasione per confermare i progressi, fin da Montecarlo, dove deve anche difendere diversi punti per non scivolare di nuovo nella classifica. E nel Principato di Monaco ci saranno diversi assenti illustri: a cominciare da Alcaraz, poi Nadal e Auger-Aliassime.