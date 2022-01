Cannavaro CT della Polonia? Può essere il sostituto di Paulo Sousa

08-01-2022 15:36

Chiusa la lunga esperienza cinese come allenatore, Fabio Cannavaro è pronto a sbarcare in Europa. Il Campione del Mondo 2006 ed ex Pallone d’Oro, ha guidato diverse squadre fuori dai confini italici, soprattutto il Guangzhou Evergrande. Ora la possibilità di ripartire nel suo continente, magari come commissario tecnico di una nazionale.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Cannavaro si trova in Polonia per incontrare il presidente della federcalcio locale: c’è anche il suo nome tra i possibili sostituti di Paulo Sousa, come noto passato al Flamengo nelle ultime settimane senza aspettare i playoff che vedranno Lewandowski e compagni provare a raggiungere Qatar 2022.

Cannavro è stato a breve anche il ct della Cina, ad iterim, ma ha soprattutto come detto guidato compagini di club. L’esperienza da allenatore ha comunque attirato la federcalcio polacca, che cerca il giusto nome per la sfida contro la Russia del prossimo 24 marzo.

Intervistato alcuni giorni fa, Cannavaro aveva evidenziato di aspettare la giusta occasione:

“Aspetto l’opportunità giusta che mi permetta di mettere in pratica le mie idee e sfruttare il mio bagaglio di conoscenze. Il mio obiettivo, come quello degli altri allenatori, è vincere. Ma cerco anche di lasciare qualcosa ai miei giocatori. I trofei fanno la differenza, ma il bagaglio tecnico che trasmetti ai giocatori ti gratifica di più”.

Il nome del nuovo commissario tecnico della Polonia dovrebbe essere annunciato il 19 gennaio, quando la federazione si riunirà al completo per la prima volta nel 2022. Sul piatto diversi nomi, tra cui quello di Adam Nawałka, con cui la Nazionale ha ottenuto diversi importanti traguardi.

OMNISPORT