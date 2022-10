Cannavaro: "Ritiro duro ma abbiamo lavorato"

28-10-2022 20:51

Il tecnico del Benevento Fabio Cannavaro ha parlato in vista del match contro il Pisa, in cui gli Stregoni sono chiamati al riscatto: “I ritiri sono momenti duri per i calciatori, soprattutto quando vengono da una sconfitta. I primi giorni sono tristi, però abbiamo lavorato. Abbiamo cercato di analizzare il momento. Ci sono difficoltà a livello di uomini e di numero”.

“Gli infortuni? Non voglio alibi. Sicuramente ho una squadra titolare fuori che potrebbe giocare in Serie B e lottare per i primi posti. Quelli che sono a disposizione sono calciatori intelligenti e che sanno di dover andare in campo per triplicare le forze. Il momento è duro, ma è in simili circostanze che si vedono i veri uomini”.

“Domani daranno tutto in campo, ne sono convinto. Il minimo errore tecnico ci costa caro. Simy? Durante il primo allenamento dopo la partita con il Como ha risentito lo stesso dolore che aveva prima della partita, quindi abbiamo dovuto fermarlo”.