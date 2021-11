Cannavaro: "Una catastrofe se saltiamo un altro Mondiale"

15-11-2021 11:55

L’ex Azzurro campione del mondo Fabio Cannavaro al Corriere dello Sport ha parlato della complicata situazione dell’Italia di Mancini, a rischio playoff per i Mondiali in Qatar.

“Io sento che ce la faremo, lo dice la nostra storia, anche quella più recente. Non possiamo permetterci di saltare un altro Mondiale, sarebbe una catastrofe. Ma sono sicuro che la sistemiamo in questo lunedì strano, nel quale pensavamo semplicemente di festeggiare la qualificazione”.

Dopo il trionfo europeo, l’Italia si è smarrita: “E’ chiaro che sarebbe stato preferibile chiuderla prima, ma visto che siamo costretti facciamolo adesso: giocando come sappiamo, palleggio e fantasia, tutto quello che Mancini e i suoi ragazzi ci hanno regalato non soltanto nella fase finale dell’Europeo ma in questi anni della sua gestione”.

OMNISPORT