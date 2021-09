Ai mondiali di canoa velocità, Nicolae Craciun e Daniele Santini hanno vinto la medaglia d’oro nel C2 500. Azzurri primi in 1:39.90 davanti all’Ungheria di Jonatan Hajdu ed Adam Fekete, secondi in 1:40.20, mentre il bronzo va alla RCF di Viktor Melantev e Vladislav Chebotar, terzi in 1:40.92.

Sono passati 20 anni dall’ultimo trionfo e oggi è arrivato il secondo titolo. L’Italia non vinceva due ori nella stessa edizione dei Mondiali dal 2001.

OMNISPORT | 19-09-2021 13:26