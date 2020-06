Caos Coppa Italia: Polemica feroce sul web

Finita una rissa, ne comincia un’altra. Si è finalmente trovato un accordo sulla data di riapertura della serie A, sull’opportunità di ricominciare con i recuperi e sul format degli anticipi e posticipi con gli orari sfalsati che il fronte della polemica si sposta sulla coppa Italia. Saranno proprio le gare di ritorno delle semifinali a segnare la ripresa del pallone ma è battaglia sulle date. Teoricamente fino al 14 giugno non si potrebbe giocare ma dovrebbe arrivare l’ok del Governo ad anticipare la data per consentire lo svolgimento delle gare il 12 e il 13 o il 13 e 14 giugno. Da regolamento si dovrebbe giocare prima Juventus-Milan ma l’Inter ha chiesto di poter giocare per prima la gara col Napoli al San Paolo per avere più tempo per recuperare.

Il no di Milan e Juve irrita l’Inter

Da Juve e Milan (i rossoneri erano già contrari a iniziare con la coppa e preferivano che slittasse ad agosto) è arrivato però un secco no: uno sgarbo a Marotta e Conte che speravano di poter essere accontentati nella richiesta. Il braccio di ferro continua in attesa di una risposta del Governo che potrebbe arrivare già in giornata.

Ironia e rabbia social degli interisti sulle date di Coppa Italia

Tra i tifosi dell’Inter c’è chi la prende con ironia, ricordando che Zhang ha minacciato di far giocare la Primavera (“L’Inter ha 4 infortunati ma nessun problema per la Coppa Italia: Tra gli infortunati non figura nessun primavera”) e chi è furioso: “Per questioni di calendario l’Inter ha chiesto l’anticipo del ritorno di Coppa Italia. Juventus e Milan hanno rifiutato. Sui giornali però non colgo la stessa attenzione e le stesse polemiche di quando la Lazio negò l’anticipo all’Atalanta“.

C’è chi osserva: “L’Inter è l’unica delle 4 semifinaliste che ha il recupero (un gentile regalo di Dal Pino, che avrebbe dovuto recuperare questa giornata il 9 marzo…). Visto che ad oggi dovrebbe giocare 3 partite in 6 giorni mi sembra il minimo venirle incontro visto il danno subito 3 mesi fa”.

Lo sfottò dei tifosi della Juve sulle proteste dell’Inter

Sull’altro fronte, specie quello juventino, i commenti sono di altro tenore: “L’Inter piange e protesta (una novità!!!!): vorrebbe invertire le date delle semifinali di coppa Italia (non c’è ancora l’ok per l’anticipo del 12/06) perchè si sente penalizzata dall’avvio troppo pesante! Non cambieranno mai”.

C’è chi scrive: “In effetti, ci sarebbe questa cosetta chiamata “Regolamento“, ovvero “Inter-Napoli” all’andata si era giocata il giorno prima di “Milan-Juve”, quindi al ritorno l’ordine si DEVE invertire, ma capisco che all’Inter abbiano scarsa dimestichezza con le regole” (con tanto di risposta di un follower: “Ma è lo stesso regolamento per il quale Inter/Samp si doveva recuperare prima di Juve/Inter ed invece è ancora da giocare?”) o anche: “Incatenatevi davanti alla FIGC per protesta, è un complotto”,

La soluzione cui nessuno ha pensato: la contemporaneità

Infine un tifoso neutrale suggerisce la soluzione (che andrebbe bene a tutti tranne che alla Rai detentrice dei diritti): “E non possono giocare lo stesso giorno il 12 giugno, con orari 19 e 21?”.

SPORTEVAI | 03-06-2020 11:21