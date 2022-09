Caos Europei, la Turchia minaccia di ritirarsi dal torneo

05-09-2022 08:50

Caos a Tbilisi, sede del gruppo A degli Europei di basket. Durante la sfida Turchia-Georgia (vinta, dopo due supplementari, dalla squadra di casa), Korkmaz, giocatore turco, sarebbe stato aggredito da alcuni giocatori georgiani (tra cui Shengelia) mentre rientrava negli spogliatoi dopo essere stato espulso.

La federazione turca si è attivata immediatamente: “Se non ci verranno date tutte le riprese delle telecamere, noi abbandoneremo il torneo. Ci sono stati problemi qui (a Tbilisi, ndr), dall’inizio del torneo. Se non sei in grado di garantire la sicurezza dei giocatori, non puoi fa”, le durissime parole di Onan, vice presidente della federazione di basket turca. Un problema non da poco. Si attendono sviluppi.