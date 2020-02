Caos Icardi: ha tre scelte. Juventus e Wanda Nara in trattativa

Mancano oltre 4 mesi all'apertura della sessione estiva di mercato, ma Mauro Icardi è già uno dei nomi più caldi sulla piazza. Il riscatto del suo cartellino da parte del Paris Saint Germain è sempre più in dubbio (il giocatore ha perso il posto da titolare), e aumentano le probabilità di un suo ritorno all'Inter.

A Milano però Maurito resterà pochissimo: sulle sue tracce sono tre le pretendenti che potrebbero darsi battaglia nei prossimi mesi.

In pole position resta la Juventus, che gode dell'ottimo rapporto con la moglie-agente Wanda Nara e si è messa in posizione di forza in vista dell'estate. E' la destinazione preferita di Maurito, che preferirebbe non muoversi dall'Italia per ragioni familiari.

La seconda opzione è in Spagna. Secondo Don Balon, il numero 9 argentino sarebbe stato proposto da Marotta al presidente del Real Madrid Florentino Perez, da sempre estimatore del giocatore.

In Inghilterra circolano invece voci di un contatto tra Marotta e il Chelsea. Secondo il retroscena riportato dal tabloid Sun, i Blues, alla ricerca di una punta di livello mondiale, hanno espresso un chiaro interesse per l'argentino e potrebbero formulare un'offerta nelle prossime settimane.

Sono tutti gli ingredienti di un'asta in grande stile, che potrebbe scatenarsi da qui alle prossime settimane.

SPORTAL.IT | 26-02-2020 11:28