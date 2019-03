Caos in Grecia, follia nel derby

Scene di pura follia durante il derby Panathinaikos-Olympiacos. A causa dei continui tentativi di invasione da parte dei fan del Pana, il derby greco è stato sospeso, in via definitiva, al 70' di gioco (sul risultato di 0-1 a favore dei biancorossi).

Tantissimi i disordini causati dai supporters del Pana. Già al 6' di gioco, grossi guai per l'arbitro tedesco Fritz che, nella ripresa, non ha più potuto proseguire il match (necessario il duro intervento della polizia). Una nuova pagina nera per il calcio greco.

SPORTAL.IT | 18-03-2019 08:05