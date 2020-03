Caos in Serie A, la Juventus si infuria con Beppe Marotta

Clima avvelenato in serie A dopo il weekend caotico appena trascorso, con ben 6 partite di campionato, inizialmente previste a porte chiuse, rinviate con una decisione improvvisa della Lega di serie A sabato mattina, a poche ore dal via della 26esima giornata. La scelta della Lega ha fatto infuriare soprattutto l'Inter, che ha già il match con la Sampdoria da recuperare ed è particolarmente penalizzata dalla decisione di rinviare Juve-Inter: il recupero delle partite è ora un rebus a causa del calendario.

Lo sfogo senza precedenti dell'amministratore delegato Beppe Marotta ha spaccato il calcio ("Serie A falsata"), provocando la reazione piccata del presidente della Lega Dal Pino, che a sua volta ha innescato l'immediata controreplica dello stesso dirigente nerazzurro.

E la stessa Juventus, che è rimasta in silenzio per tutto il weekend, si sarebbe infuriata per le parole del suo ex dirigente. Sui social il presidente dei bianconeri Andrea Agnelli, indicato dalle indiscrezioni come il vero artefice del rinvio del big match di domenica sera, è diventato il bersaglio dei tifosi dell'Inter e delle tifoserie rivali, e la decisione di far disputare la partita di Coppa Italia contro il Milan a porte aperte ma solo per i tifosi piemontesi ha aumentato le polemiche.

L'edizione di lunedì di Tuttosport, quotidiano torinese notoriamente vicino alle vicende del club bianconero, titola a tutta pagina "Marotta, proprio tu?". Il club bianconero, secondo il giornale, si sarebbe infuriato per le prese di posizione del suo ex ad.

Intanto all'orizzonte si profila una nuova soluzione, giocare Juve-Inter lunedì 9 marzo. "Dopo l'improvvida decisione di sabato della Lega – ha spiegato Marotta a Pressing -, l'Inter ha chiesto il Consiglio informale di domenica mattina per convocare un'assemblea straordinaria (prevista mercoledì, ndr) dove la Lega Serie A faccia due-tre proposte per i recuperi, tra le quali quella che prevede Juventus-Inter il 9 marzo, e poi valuteremo. Giusto che sia poi l'assemblea a prendere una decisione perché è giusto che il campionato vada avanti con regolarità".

