Rinvio Juventus-Inter, il retroscena su Andrea Agnelli

Il rinvio improvviso, a poche ore dall'inizio della giornata di campionato, di Juventus-Inter e delle altre 4 partite di serie A che avrebbero dovuto giocarsi a porte chiuse ha creato infinite polemiche nelle ultime ore, soprattutto sui social, ed è stata criticata da molti addetti ai lavori per i problemi che crea a un calendario già affollatissimo da qui a giugno.

Secondo il Corriere della Sera, dietro alla scelta della Lega ci sarebbe stata la forte pressione dei presidenti di serie A, in particolar modo di Andrea Agnelli, che ha fortemente spinto per il rinvio soprattutto perché un match come il derby d'Italia porta in dote un incasso da oltre 5 milioni di euro.

Sui social il presidente della Juventus è stato non a caso una delle fiugre più criticate dai tifosi, insieme al patron della Lazio Claudio Lotito.

Lapo Elkann, cugino di Andrea Agnelli, su Twitter si è schierato in sua difesa: "Prima di essere Juventini,Interisti ecc..siamo italiani non dimentichiamocelo mai. Mio Cugino Andrea ha fatto tanto per la Juve e il calcio italiano ed internazionale. Io gli voglio un mondo di bene e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi Juventini oltre che agli amanti del calcio".

"E viene da chiedermi perchè molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di tutti”.

