Caos Inter: tifosi in rivolta sul web

La crisi economica legata al Covid19 comincia ad avere un impatto importante nel mondo del calcio e in particolare in casa Inter. Il Corriere dello Sport rivela che i dirigenti nerazzurri hanno garantito il pagamento degli stipendi di luglio e agosti ma che i giocatori non hanno accettato tagli ma hanno concordato la dilazione delle altre mensilità. Al momento però nonostante una situazione molto complicata non si parla ancora di possibili punti di penalità.

Il cambio in società

I tifosi dell’Inter stanno vivendo una situazione di grande precarietà negli ultimi giorni viste anche le tante voci che parlano di un nuovo cambio nella proprietà del club. I nerazzurri così come tante altre società italiane ed europee devono fare i conti con la crisi economica dovuta alla pandemia che ha bloccato i proventi derivanti dalla presenza allo stadio. Una situazione che ora rischia di diventare anche preoccupante.

La reazione dei social

La notizia lanciata da più addetti ai lavori ha scatenato immediatamente la reazione dei social e in particolare dei fan della Juventus che si sono lanciati con ironia sulla notizia: “Colpa della Juve – scrive Pernice – tutti i commercialisti italiani ad analizzare il bilancio Juve e si sono scordati quello dell’Inter”. Mentre dall’altra sponda di Milano, Jordan attacca: “Che umiliazione per il mondo Inter. Nemmeno il cinese si era mai permesso di non pagare un solo stipendio ai calciatori”.

La replica dei nerazzurri

Ma I fan nerazzurri non ci stanno a far passare un messaggio sbagliato per di più a pochi giorni da una partita che potrebbe decidere le sorti del campionato e rischiare di minare il gruppo allenato da Antonio Conte: “Ma umiliazione di che? – commenta Luca – Mi sa che vivete sulla luna e siete appena tornati sulla terra dopo il 2020”. Mentre Emilio fa notare che ci sono anche altre società in difficoltà: “Mi spieghi come mai entro il 1 dicembre il Napoli doveva pagare lo stipendio di settembre per non incorrere in una penalizzazione e qui parliamo di luglio e agosto”.

In molti invece fanno ironia sulla volontà della società nerazzurra di provare ad arrivare a Leo Messi quando l’argentino era in rottura con il Barcellona: “Messi non lo proiettano più sul Duomo?”, chiede ironicamente Luca e Massimo risponde: “Hanno dovuto rivendersi pure il proiettore”.

SPORTEVAI | 15-01-2021 09:08