Inter, caos nazionali: è bufera social

Le parole di Pirlo nella giornata di ieri, ora il possibile ok alla partenza dei giocatori per le nazionali. Sui social si scatena la bufera. Il rinvio di Inter-Sassuolo dovuto al focolaio scoppiato in casa nerazzurra continua a generare discussioni. La Gazzetta dello Sport rivela che domani l’ATS potrebbe dare il via libera ai nazionali, e stando a quanto sostiene il giornale sportivo, l’Inter sarebbe irritata nel veder partire i giocatori per una scelta politica e non di rispetto della salute.

La miccia di Pirlo

Ieri a generare polemica erano state le parole di Andrea Pirlo. Il tecnico della Juventus, nel corso della conferenza prima della gara con il Benevento, aveva parlato di un’Inter fortunata perché poteva recuperare i giocatori nel corso della pausa per le nazionali. Parole che non hanno fatto piacere ai tifosi della squadra nerazzurra che le hanno viste come una mancanza di rispetto.

Social in subbuglio

La notizia della possibile partenza dei nazionali ha generato subito polemica sui social con i tifosi della Juventus che lanciano immediatamente l’attacco: “Oggi l’Inter è irritata per tutto. Per Pirlo, per le nazionali: pensassero a pagare gli stipendi”. Giuseppe attacca i nerazzurri: “Fa un po’ sorridere sentire invocare il rispetto della salute solo quando fa comodo a una società. Quando si giocò Milan-Juve con giocatori positiva da una parte e dall’altra, nessuno dell’Inter invocò il rispetto della salute e nessuna ASL intervenne”.

Caos Nazionali

L’Inter sperava di non veder partire i nazionali in un momento così delicato sia per le questioni legate al contagio sia per il momento della stagione: “Era strana anche la nota che specificava che avrebbe bloccato i nazionali quando doveva limitarsi a dire che dovevano andare in bolla, ma siccome con l’Uefa non si scherza, adesso possono solo irritarsi perché lì non ci sono amici”.

Ma in tanti criticano questa sosta delle nazionali: “Se teniamo al rispetto della salute, allora la sosta delle nazionali la dobbiamo cancellare direttamente”. Mentre Manuel non usa mezzi termini: “La tutela del primato in classifica mascherata da tutela della salute”.

