Pirlo, arriva la difesa del web: La pensiamo come lui

Moralisti, strumentalizzatori, puri d’animo, interisti: in tanti si sono scandalizzati per le parole dette ieri da Pirlo in conferenza in merito al rinvio della gara dell’Inter. Con il suo tono pacato, che sa nascondere spesso i veleni delle polemiche, il tecnico della Juve ha detto due cose fondamentali: 1) con la Juve si sono comportati diversamente; 2) è un vantaggio per l’Inter non giocare questa partita prima della sosta con la possibilità di trattenere anche i nazionali.

L’indignazione degli interisti

A sentir parlare di “vantaggio” quando c’è stato il rischio di un focolaio Covid sono insorti i tifosi dell’Inter e non solo rimproverando Pirlo per la sua superficialità ma mentre la polemica continua a montare si evince dai social che in tanti, e non solo juventini, non trovano niente di scandaloso nelle parole dell’allenatore della Juve.

Sui social in tanti stanno con Pirlo

Fioccano i commenti: “Da quando in qua dire come sono e come stanno veramente le cose la si definisce “una frecciata ?” Pirlo lo ha detto davanti a tutti , le frecciate si danno alle spalle” o anche: “Solo Pirlo poteva capire che questo sia un vantaggio per l’Inter!!” oppure: “Bravo Pirlo. L’Inter deve vincere lo scudetto a qualsiasi costo quest’anno altrimenti fallirà. Questo rinvio è senza senso davvero. Assurdo” e infine: “Nulla di strano, ha detto quello che pensano il 95% dei tifosi italiani, ovvero quelli non interisti. Anzi forse 96%”.

SPORTEVAI | 21-03-2021 09:01