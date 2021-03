Inter, tifosi all’attacco: “Parole indecenti e vergognose”

Le polemiche non si fermano. La decisione dell’ATS di Milano di sospendere “i lavori” in casa Inter portando al rinvio della gara del Sassuolo e impedendo ai giocatori nerazzurri di rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali, ha creato un putiferio nel mondo del calcio. Una situazione nata con l’ormai famigerato caso Juventus-Napoli e che continua a mettere in discussione la regolarità di un campionato che sembra giocarsi sempre più lontano dal terreno di gioco.

Le parole di Pirlo

Ma a creare polemica ora sono le parole del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, che nel corso della conferenza stampa prima della gara con il Benevento è intervenuto sul rinvio di Inter-Sassuolo: “Sono stati fortunati perché i giocatori positivi li può recuperare nella sosta e i nazionali resteranno a casa. Noi abbiamo accettato questa situazione, come accettiamo tutte le decisioni: abbiamo giocato con assenti per covid, ma qui si sono fatte cose differenti”.

La reazione dei social

Le parole del tecnico della Juventus hanno fatto immediatamente il giro del web, considerare fortunate persone che hanno contratto il covid è sembrata una scelta di parole poco fortunata da parte del tecnico: “Da un anno l’Italia conta più dii 100mila morti e per Pirlo i giocatori dell’Inter sono fortunati a prendere il Covid cos’ non vanno in nazionale. Dichiarazione indecente e vergognosa”.

Rob attacca senza mezzi termini il tecnico della Juve: “La leggenda di Pirlo grande sportivo era nata perché da giocatore faceva un’intervista ogni 10 anni, ora gli tocca tutte le settimane”. Ma c’è anche chi difende il tecnico come Gabriele: “Ha detto una cosa che spensano tutti, interisti per primi, solo che non lo dicono apertamente. Non c’è nulla di offensiva e nemmeno viene sminuito il loro primo posto in classifica. Ogni tanto un po’ di obiettività non guasterebbe”.

C’è anche chi come Steve è convinto che il rinvio della gara abbia danneggiato l’Inter più che favorirla: “Quello che pensano gli interisti è che sarebbe stato meglio giocare stasera con 2/3 giocatori fuori ma contro un Sassuolo stanco dall’impegno infrasettimanale. Ma siccome è motivo di attacco questo rinvio voluto dall’ATS, ecco puntuali le polemiche create ad hoc dagli avversari”.

SPORTEVAI | 20-03-2021 20:05