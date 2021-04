Caos Superlega di calcio: cos'è, come funziona, chi partecipa

Tutti contro la Superlega: con un comunicato al vetriolo l’Uefa, congiuntamente alle leghe Nazionali, ha duramente condannato l’iniziativa che starebbero per intraprendere alcuni grandi club europei, ovvero l’istituzione di una competizione a numero chiuso alternativa alla Champions League.

Al progetto stanno lavorando da diversi mesi i presidenti di alcune delle più grandi società del Vecchio Continente. La competizione sarebbe privata, ovvero slegata e indipendente da Fifa, Uefa e leghe nazionali: la prima edizione dovrebbe svolgersi dalla stagione 2022/2023.

I club partecipanti sarebbero 20, di cui 15 fissi in quanto club fondatori e 5 determinati stagione per stagione da un meccanismo di qualificazione o da un sistema ad invito. Tra le fondatrici ci sarebbero tre italiane, Juventus, Inter e Milan, quattro inglesi, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, le big spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, e il Bayern Monaco.

La Superlega sarebbe composta da due gironi da 10 squadre l’uno, che si affronterebbero in partite d’andata e ritorno: al termine dei gironi, le prime quattro di ciascun gruppo accederebbero alla fase ad eliminazione diretta, a cominciare dai quarti di finale.

Nella Superlega sarebbero 18 le partite sicuramente garantite, con un massimo di 23 in caso di arrivo in finale. Il torneo si pone come alternativa alla Champions, e quindi con gare infrasettimanali.

OMNISPORT | 18-04-2021 22:13