Dura presa di posizione di Fabio Capello sulla situazione del Milan in un'intervista al Corriere dello Sport: "Come stanno trattando Boban e Maldini mi fa stare quasi male. Però loro hanno dimostrato da dirigenti la serietà che avevamo da calciatori".

Boban si è dimesso dopo il disaccordo con l'amministratore delegato Ivan Gazidis: "Io avrei fatto come Boban: non si indossa una maglia per niente. C'è la dignità prima di tutto".

SPORTAL.IT | 11-05-2020 10:17