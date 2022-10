Capirossi esalta Bagnaia: "Ha un talento maggiore di quello che crediamo"

28-10-2022 12:24

Francesco Bagnaia è a un passo, anzi a due punti dal titolo piloti e a chiarire quanto l’impresa non sia solo legata alla straordinaria rimonta del torinese su Quartararo è Loris Capirossi, che di Ducati se ne intende, essendo stato il primo a credere nel progetto MotoGP della Rossa di Borgo Panigale: “Bagnaia mi piace moltissimo, ha più talento di quello che crediamo, quest’anno ha fatto qualche errore e faticato all’inizio, ma quando ha iniziato a ingranare ha fatto la differenza. E si sta giocando un grande campionato, perché Quartararo sta andando forte. La Ducati aspetta questo titolo dai tempi di Stoner”.

E il rappresentante della Dorna nella Direzione Gara della MotoGP ha speso belle parole anche per il corregionale Bastianini nelle sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Enea è nato nel cuore della Romagna, e noi romagnoli siamo un po’ tutti ‘ignoranti’ nell’approccio ai motori. Lui è in lizza per la terza piazza in classifica e sta facendo un gran campionato, come il team Gresini: dal niente hanno creato una squadra competitiva. La Ducati 2023 avrà uno squadrone: quei due possono fare sempre la differenza, Bagnaia con più equilibrio, Bastianini nelle giornate in cui sa essere imprendibile. Sono tra l’altro così giovani che possono ancora migliorare”.