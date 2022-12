12-12-2022 17:43

Scrittori, poeti e giornalisti ci hanno provato da sempre a spiegare cosa significhi fare un gol, o guardarlo. Rappresentano il momento topico di una gara e benché tutti i ruoli all’interno dell’universo calcio abbiano una grande importanza, quello dell’attaccante, del bomber e del cannoniere hanno sempre un piccolo valore aggiunto. La storia della Serie A è piena di grandi cannonieri che hanno saputo esaltare il proprio valore e quello della propria squadra. La storia dei capocannonieri della serie A ci racconta il nostro calcio e il nostro campionato.

Capocannonieri della Serie A: una statistica che va indietro nel tempo

Le statistiche nel mondo del calcio sono un’invenzione relativamente recente. Solo negli ultimi anni abbiamo cominciato a raccogliere statistiche sui vari aspetti del gioco, dal possesso palla, alle occasioni da gol reali e potenziali e a tantissimo altro. Quello che è sempre esistito è stato il titolo di capocannoniere: il premio da consegnare al giocatore che nell’arco di una stagione realizzava più gol. Per quella statistica si va indietro nel tempo fino ai primi campionati.

La Top 100

L’elenco dei capocannonieri della serie A tiene in considerazione tutti i campionato che sono stati giocatori in Italia a girone unico a partire dalla stagione 1920-1930. Nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi non troviamo invece il campionato Alta Italia del 1944 (un torneo che si giocò nella Repubblica Sociale d’Italia) e nemmeno il campionato misto serie A-B che si giocò nella stagione 1945-1946.

Capocannonieri della Serie A: l’elenco di tutti i migliori marcatori della storia

1. Silvio Piola (Italia) – 274 gol

2. Francesco Totti (Italia) – 250 gol

3. Gunnar Nordhal (Svezia) – 225 gol

4. Giuseppe Meazza (Italia) – 216 gol

4. Josè Altafini (Brasile) – 216 gol

6. Antonio Di Natale (Italia) – 209 gol

7. Roberto Baggio (Italia) – 205 gol

8. Kurt Hamrin (Svezia) – 190 gol

9. Ciro Immobile (Italia) – 188 gol

9. Giuseppe Signori (Italia) – 188 gol

9. Alessandro Del Piero (Italia) – 188 gol

9. Alberto Gilardino (Italia) – 188 gol

13. Gabriel Batistuta (Argentina) – 183 gol

14. Fabio Quagliarella (Italia) – 181 gol

15. Giampiero Boniperti (Italia) – 178 gol

16. Amedeo Amadei (Italia) – 174 gol

17. Giuseppe Savoldi (Italia) – 168 gol

18. Guglielmo Gabetto (Italia) – 166 gol

19. Roberto Boninsegna (Italia) – 163 gol

20. Luca Toni (Italia) – 157 gol

21. Gigi Riva (Italia) – 156 gol

21. Filippo Inzaghi (Italia) – 156 gol

21. Roberto Mancini (Italia) – 156 gol

24. Zlatan Ibrahimovic (Svezia) – 155 gol

24. Luis Vinicio (Brasile) – 155 gol

24. Carlo Reguzzoni (Italia) – 155 gol

27. Istvan Nyers (Ungheria) – 153 gol

27. Hernan Crespo (Argentina) – 153 gol

29. Adriano Bassetto (Italia) – 149 gol

30. Omar Sivori (Argentina-Italia) – 147 gol

31. Christian Vieri (Italia) – 142 gol

31. Benito Lorenzi (Italia) – 142 gol

31. Marco Di Vaio (Italia) – 142 gol

31. Paolo Pulici (Italia) – 142 gol

35. Vincenzo Montella (Italia) – 141 gol

36. John Hansen (Norvegia) – 139 gol

37. Enrico Chiesa (Italia) – 138 gol

38. Sergio Brighenti (Italia) – 136 gol

39. Roberto Pruzzo (Italia) – 133 gol

40. Felice Borel (Italia) – 132 gol

42. Enzo Pascutti (Italia) – 130 gol

42. Francesco Graziani (Italia) – 130 gol

44. Roberto Bettega (Italia) – 129 gol

45. Gianni Rivera (Italia) – 128 gol

46. Andij Shevchenko (Ucraina) – 127 gol

47. Gonzalo Higuain (Argentina) – 125 gol

48. David Trezeguet (Francia) – 123 gol

48. Gianluca Vialli (Italia) – 123 gol

48. Pietro Ferraris (Italia) – 123 gol

52. Mauro Icardi (Argentina) – 121 gol

53. Ettore Puricelli (Italia) – 120 gol

53. Cristiano Lucarelli (Italia) – 120 gol

55. Gino Pivatelli (Italia) – 119 gol

56. Abel Balbo (Argentina) – 117 gol

57. Sandro Mazzola (Italia) – 116 gol

58. Giampaolo Pazzini (Italia) – 115 gol

59. Dries Mertens (Belgio) – 113 gol

59. Nicola Amoroso (Italia) – 113 gol

59. Antonio Cassano (Italia) – 113 gol

62. Edinson Cavani (Uruguay) – 112 gol

62. Riccardo Carapellese (Italia) – 112 gol

62. Giovanni Ferrari (Italia) – 112 gol

62. Sergio Pellissier (Italia) – 112 gol

66. Lorenzo Bettini (Italia) – 110 gol

66. Carlo Galli (Italia) – 110 gol

66. Bruno Giordano (Italia) – 110 gol

66. Giuseppe Maldini (Italia) – 110 gol

70. Aldo Bolfi (Italia) – 109 gol

70. Angelo Schiavo (Italia) – 109 gol

72. Eddie Firmani (Italia) – 108 gol

72. Dino Da Costa (Italia) – 108 gol

74. Duvan Zapata (Italia) – 107 gol

75. Antonio Vojak (Italia) – 106 gol

75. Andrea Belotti (Italia) – 106 gol

78. Pietro Anastasi (Italia) – 105 gol

79. Edin Dzeko (Bosnia) – 104 gol

79. Gino Cappello (Italia) – 104 gol

81. Fabrizio Miccoli (Italia) – 103 gol

81. Adrian Mutu (Romania) – 103 gol

81. Paulo Dybala (Argentina) – 103 gol

81. Sergio Clerici (Brasile) – 103 gol

85. Oliver Bierhoff (Germania) – 102 gol

85. Domenico Berardi (Italia) – 102 gol

85. Tommaso Rocchi (Italia) – 102 gol

85. Pietro Paolo Virdis (Italia) – 102 gol

89. Goran Pandev (Macedonia) – 101 gol

90. Pierino Prati (Italia) – 100 gol

90. Marek Hamsik (Slovacchia) – 100 gol

92. Luis Muriel (Colombia) – 99

93. Antonio Angelillo (Argentina-Italia) – 98 gol

93. Angelo Sormani (Italia) – 98 gol

95. John Charles (Galles) – 97 gol

96. Mirko Vucinic (Montenegro) – 96 gol

96. Lorenzo Insigne (Italia) – 96 gol

96. Josip Ilicic (Slovenia) – 96 gol

96. Marco Borriello (Italia) – 96 gol

(Italia) – 96 gol 100. Guglielmo Trevisan (Italia) – 94 gol

Cannonieri della storia della Serie A: i migliori 10

Al primo posto della classifica dei migliori cannonieri della storia della Serie A troviamo Silvio Piola a quota 274 gol che diventano 290 se si prendono in considerazione anche i campionati giocati a gironi multipli. Piola è stato attivo dal 1930 al 1954 giocando con le maglie di Pro Vercelli, Lazio (143 gol), Torino, Juventus e Novara. Al secondo posto troviamo una leggenda della Roma, Francesco Totti che ha segnato tutti i suoi 250 gol con la maglia giallorossa. A chiudere il podio ci pensa il primo straniero della classifica, lo svedese Gunnar Nordhal a quota 225 gol che vanta anche la miglior media realizzativa della Top 10 visto il suo 0,77 a partita. I gol di Nordhal sono 210 con la maglia del Milan e 15 con quella della Roma. Al quarto posto c’è invece Giuseppe Meazza a quota 216 gol realizzati (197 con l’Inter, 9 con il Milan e 10 con la Juventus) ma Peppin, a cui è stato anche intitolato lo stadio di Milano, è secondo nella classifica che prende in considerazione anche i campionati giocati a gironi plurimi. Con lui c’è anche l’italia-brasiliano Josè Altafini.

Al sesto posto della classifica troviamo il bomber di periferia per eccellenza: Antonio Di Natale che ha chiuso la sua carriera con 209 gol in serie A (18 con la maglia dell’Empoli e 191 con quella dell’Udinese). Al settimo si piazza invece il Divin Codino, Roberto Baggio e i suoi 205 gol con sei maglie diverse. Ottavo posto per un’altra grande leggenda del passato come lo svedese Kurt Roland Hamrin che ha giocato in Italia da 1956 al 1971 ed ha avuto il suo periodo miglior con la maglia della Fiorentina. Al 9 posto della classifica troviamo invece il primo bomber ancora in attività, Ciro Immobile che per il momento ha messo insieme 188 gol, insieme a lui ci sono Giuseppe Signori, Alessandro Del Piero e Alberto Gilardino.

Serie A: record di gol di tutti i tempi

Nella classifica che prende in considerazione le migliori prestazioni realizzati all’interno di una singola stagione troviamo 3 giocatori in testa alla classifica. Il record di gol di tutti i tempi è a quota 36 e appartiene a Ciro Immobile realizzato con la maglia della Lazio nella stagione 2019-2020 e a Gonzalo Higuain (con il Napoli nella stagione 2015-2016), insieme a loro Gino Rossetti che ha messo a segno 36 gol nella stagione 1928-1929 quando però non c’era ancora stata l’istituzione del girone unico.

Stagioni da record anche quella di Gunnar Nordhal che nel 1949-1959 mette a segno 35 gol e in quella successiva si ferma a quota 34. A quota 33 renoviamo invece Giuseppe Meazza e Antonio Angelillo. Stagione da record anche quella vissuta da Cristiano Ronaldo che con la maglia della Juventus nel 2019-2020 mette a segno 31 gol.

Capocannonieri serie A: record di gol dall’istituzione del girone unico

1. Gonzalo Higuain (Napoli – 2015/2016) – 36 gol

1. Ciro Immobile (Lazio – 2019/2020) – 36 gol

2. Gunnar Nordhal (Milan – 1949/1950) – 35 gol

4. Gunnar Nordhal (Milan – 1950/1951) – 34 gol

5. Antonio Angelillo (Inter – 1958/1959) – 33 gol

6. Cristiano Ronaldo (Juventus – 2019/2020) – 31 gol

6. Giuseppe Meazza (Ambrosiana Inter – 1929/1930) – 31 gol

6. Felice Borel II (Juventus – 1933/1934) – 31 gol

6. Istvan Nyers (Inter – 1950/1951) – 31 gol

6. Luca Toni (Fiorentina – 2005/2006) – 31 gol

11. Istvan Nyers (Inter – 1949/1950) 30 gol

(Inter – 1949/1950) 30 gol 11. John Hansen (Inter – 1951/1952) – 30 gol