Capolavoro di Musetti, Schwartzman va ko

Strepitosa prestazione di Lorenzo Musetti al torneo ATP di Acapulco, in Messico. La giovane promessa azzurra ha ottenuto la prima vittoria in carriera con un Top 10 piegando in tre set l’argentino Diego Schwartzman, numero nove del mondo.

Impresa spettacolare per il 19enne toscano in rampa di lancio, che si è imposto con il punteggio di 6-3 2-6 6-4 in 2 ore e 24 minuti di partita. Ad attenderlo agli ottavi ci sarà ora lo statunitense Frances Tiafoe, numero 56 del mondo.

OMNISPORT | 17-03-2021 10:30