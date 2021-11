Capuano e i casi Covid al Messina: "Bluffo sui convocati? Follia"

13-11-2021 21:23

Alle sue uscite “particolari” siamo stati abituati nel corso degli anni: audio negli spogliatoi, sfuriate in conferenza stampa. Insomma, tutti conoscono il carattere di Eziolino Capuano.

Da ottobre è tornato in panchina, in Serie C, al Messina: una squadra che sta provando a risollevare grazie anche al suo temperamento fuori e dentro al campo. Nel weekend appena iniziato affronterà il suo passato: l’Avellino che ha guidato tra il 2019 e il 2020.

Nei giallorossi, però, mancheranno tanti giocatori per via di diverse positività al Covid. Una situazione complessa, spiegata dallo stesso Capuano che ha riepilogato le ultime ore, denunciando quanto accaduto prima della gara contro il Catanzaro, che ha costretto le due squadre a far slittare il calcio d’inizio. “Faccio una domanda che non avrà risposta: due ore prima della partita siamo stati scrupolosi e ci siamo autodenunciati. Se non avessimo trovato una farmacia aperta di domenica, dopo avere girato mezza città, si sarebbe giocato comunque? Il virus peraltro lo puoi anche trasmettere. Mi auguro che non accada a nessuno”.

Insomma, non proprio il massimo, con il Messina che continuerà a effettuare i test del caso, in attesa dei risultati: tutto ciò porta Capuano, chiaramente, a non poter stilare una lista dei convocati ben precisa. E c’è chi ha pensato a un bluff, cosa che ha fatto esplodere l’allenatore in conferenza stampa. “Apprendere chi sono gli effettivi due ore prima della gara è dura. Ma se qualcuno pensa che io possa bleffare dopo 31 anni di calcio giocando sull’incolumità dei ragazzi mi offende: anzi, dovrebbe essere rinchiuso ad Alcatraz o in un manicomio. Abbiamo un altro ciclo di tamponi domenica mattina”.

